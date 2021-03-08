Трое людей погибли страшной смертью во время отдыха

Пожар в недостроенной бане начался среди ночи. ФОТО: pixabay.com

В ночь на 8 марта в Киеве произошел пожар в недостроенной бане в Святошинском районе. Три человека погибли.

Вспыхнуло в 01:26, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар возник в здании размером 10 на 8 метров. В 03:10 возгорание было ликвидировано. Огонь уничтожил вещи на площади 80 квадратных метров. Огонь тушили 29 человек и 5 единиц техники ", - заявили в ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице вспыхнула кислородная станция

В Святошинском районе столицы потушили масштабный пожар в многоэтажке. Возгорание возникло в квартире на 2-м этаже 9-го этажного жилого дома, сообщили в ГСЧС.