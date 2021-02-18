На Николаевщине трое детей провалились под лед. Их спасли водитель грузовика и местные жители. Фото: facebook.com/MNSMYKOL

На Тилигульском лимане возле села Коблево Березанского района на Николаевщине трое ребят провалились под лед вблизи моста. Двум по 12 лет, одному - 10. Спас детей водитель грузовика Игорь Григорян, который проезжал мимо, вместе с местными.

Все произошло 17 февраля около 12:45, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Григорян возвращался в город Южный Одесской области. Проезжая по мосту, увидел, что на льду происходит какая-то возня. Он остановился и разглядел, что в воде оказались люди, а когда подбежал ближе, увидел трех детей. Мужчина дважды попытался добраться до них, но почти сразу лед под ним ломался. После этого он позвонил на линию 101, а пока ждал спасателей, сделал веревку из подручных материалов и начал вытаскивать детей по одному. К спасению детей также присоединились местные жители, которые затем отвезли ребят в амбулаторию.

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"Ребята провели в ледяной воде не менее 15 минут. Глубина в месте, где они провалились, достигала шеи. Хорошо, что успели спасти разбойников", - рассказал Игорь Григорян.

Ребята рассказали, что вышли на лед, чтобы посмотреть на лебедей, но внезапно провалились.

По информации спасателей, состояние здоровья детей удовлетворительное.

В городе Селидово Донецкой области полицейский Петр Москаленко спас двух детей, провалившихся под лед. В свой выходной полицейский на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу также находилось несколько взволнованных людей.