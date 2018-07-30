Трое детей погибли во время отдыха: тела двух ищут

Трое детей погибли во время отдыха на Закарпатье. Фото - zakarpatpost.net

В селе Лумшоры Перечинского района на Закарпатье во время отдыха погиб 4-летний мальчик из Харькова. Утонул в чане с водой.

В рекреационной зоне отдыхал вместе с родителями. Играл с другими детьми без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Еще одна трагедия произошла в селе Тросник Виноградовского района вблизи речки Тиса. Об исчезновении 9-летнего мальчика и девочки, 10 лет, родные сообщили в 22:05 29 июля.

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"Для поиска детей привлекалось отделение спасателей из города Виноградов. Утром для проведения обследования акватории речки Тиса направлено водолазно-спасательное отделение. Дети не найдены, поисковые работы продолжаются ", - информируют в ГСЧС Закарпатья.

В селе Сеньково Харьковской области утонули две сестры двух и трех лет. Дети погибли в самодельном бассейне. Трагедия произошла, когда отец девочек на несколько минут оставил их без присмотра.