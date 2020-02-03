Три человека погибли в 5-этажке

В Одессе во время пожара в 5-этажке погибли 3 человека. Фото - 24tv.ua

Ночью 3 февраля в Суворовском районе Одессы произошел пожар в 5-этажке.

Огонь распространился на площади 15 кв. м. Погибли три человека, сообщает пресс служба ГСЧС.

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"Пожар произошел в 4:23 на 2-м этаже жилого 5-этажного дома. В 4:52 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

Почему возник пожар, пока неизвестно.

В Херсоне произошел пожар на верхнем этаже в жилой многоэтажке на проспекте Строителей. В горящей квартире обнаружили женщину. Ее госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы. В одной из комнат нашли двух погибших мужчин. Это сожитель пострадавшей женщины и ее 26-летний сын.