Три человека отравились угарным газом. Родные возмущены действиями врачей

Угарным газом отравились 3 человека. Фото: НС

Три человека угорели в собственном доме в Киевской области в ночь на субботу.

Погибли супруги и их взрослая дочь, еще одна их родственница выжила, она сейчас в реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Вечером семья включила газовую колонку, чтобы нагреть воды, но, вероятно, что-то случилось с вытяжкой. "Гофра прогорела, и пошел угарный газ в комнату - и так они отравились", - считает староста деревни.

Пострадавших обнаружил один из родственников, который зашел в дом - люди лежали без сознания.

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Вызвали скорую и объяснили, что отравились четверо. На вызов прибыла только одна машина, где не оказалось необходимого для таких случаев оборудования, а сами медики работали медленно. В частности, у врачей не хватало спецмасок для пострадавших. Родственники считают, что их родных можно было спасти, если бы необходимое оборудование было в наличии.

Сейчас полиция и газовики выясняют, что стало причиной отравления угарным газом.

Во Львове в собственном доме нашли мертвыми 36-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Супруги погибли от отравления угарным газом. Тела обнаружили соседи.