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среда, 10 марта 2021 07:38

Третий день поисков 7-летней девочки: собака теряет след на остановке

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Третий день поисков 7-летней девочки: собака теряет след на остановке
В Херсонской области разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Девочка исчезла 7 марта. Фото: kherson.net.ua

В Херсонской области третий день ищут 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Девочка исчезла, играя во дворе 7 марта. Ее круглосуточно ищут более 200 полицейских, местные жители, кинологи с собаками, волонтеры из Днепра, Харькова и Павлограда. Пока безрезультатно.

Служебный пес взял след ребенка, но он теряется на остановке. Об этом Gazeta.ua рассказал Вадим Ковальчук из Херсонского районного управления полиции.

"Собака заканчивает следт на остановке. Девочка могла сама оставить населенный пункт. Или же в отношении нее могло быть совершено преступление. Все эти версии отрабатываются", - рассказал Вадим Ковальчук.

Мария играла с детьми возле остановки, вместе собирались печь на костре картошку. Позже девочка побежала домой. Играла во дворе. В момент, когда мать Ольга понесла дрова в дом, ребенок пропал, говорят местные. Девочку вывезли из села, считает мать. Если бы нет - она ​​бы пришла домой.

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Поисковики уже проверили село. Осмотрели подвалы, скважины, сараи. Ребенка нигде нет, говорит участник группы Александр Мулярчук. Примерно в час исчезновения ребенка селом проходит два рейсовых автобуса. Водителей уже опросили. Но девочки они не видели. Селяне предполагают, что ее могли похитить на машине.

Семья состоит на учете как такая, которая попала в сложные жизненные обстоятельства. Маша с 10-летним братом живут с мамой. Мама с папой в разводе. Отец живет отдельно. Когда мужчина приехал с работы, говорит, что дочь уже искали.

В полиции просят водителей, что 7 марта проезжали мимо села Счастливое Алешковского района, пересмотреть свои видеорегистраторы, возможно, там будет ценная информация.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась. На вид ей 7-8 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные. Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги.

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Дата
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