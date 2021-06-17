Тренинговый центр вспыхнул во время полицейских учений

В Киеве на территории тренингового центра полиции вспыхнул пожар. Во время учебных стрельб загорелся пулеулавливатель.

Инцидент произошел на улице Бориспольской, сообщила пресс-служба столичной полиции.

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Пожар начали тушить правоохранители, а ликвидировали его спасатели. Пострадавших в результате возгорания нет, админздание не был повреждено.

В Херсонской области во время проведения штабных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" в поле загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на лес и охватил 10 га.

Для тушения задействовали соответствующую дежурную пожарную технику и авиацию. Личный состав и технические средства не пострадали.