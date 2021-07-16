Тренер по рукопашному бою бросил гранату в людей: что известно

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Фото: hm.npu.gov.ua

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 4-летнюю девочку, раненную осколками гранаты, собираются перевозить в областную больницу. Состояние ее тяжелое. Еще два человека с травмами остаются в травматологии.

Подрывника задержали. Это - 60-летний ранее судимый за тяжкие преступления. Какие именно - в полиции пока не уточняют. Известно, что задержанный работает тренером и имеет неоднозначную репутацию в городе. В СМИ его связывают с криминальными кругами.

"Он тренер по рукопашному бою. Имеет победителей, имеет награды", - уверяет жена Ирина Брюхно, передает ТСН.

Где мужчина взял взрывчатку жена понятия не имеет. Говорит, в целом он спокоен, но как выпьет - меняется.

В полиции дело расследуют как покушение на умышленное убийство, а также незаконное применение оружия и взрывчатки.

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"Пока мы не можем говорить, что стало причиной таких действий с его стороны, ведь пока это тайна расследование", - говорит пресс-секретарь Каменец-Подольского отдела полиции Татьяна Чубарь.

Свидетели говорят, что мужчина был пьян. В какой-то момент взял взрывчатку и бросил прямо под соседние столики. Сам не пострадал, только рвануло - просто встал и ушел.

Какая именно граната рванула станет известно лишь после экспертиз. Меру пресечения мужчине будут выбирать завтра.

Взрыв произошел в городе Каменец-Подольский 15 июля. В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Согласно предварительным данным, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.