Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

В Приморском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна.
В результате падения ребенок погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.
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Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "несчастный случай".
В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умерла. Ученице шестого класса внезапно стало плохо, именно поэтому она выпала из окна.
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