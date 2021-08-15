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воскресенье, 15 августа 2021 14:36

Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

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Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки
Полиция устанавливает детали инцидента. Фото: ua.news

В Приморском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна.

В результате падения ребенок погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.

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Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "несчастный случай".

В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умерла. Ученице шестого класса внезапно стало плохо, именно поэтому она выпала из окна.

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Дата
15
августа

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