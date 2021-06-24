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четверг, 24 июня 2021 16:32

Трех братьев на надувном матрасе выловили из моря

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В Кирилловке Запорожской области братьев в возрасте 7, 9 и 14 лет ветром отнесло в море на надувном матрасе. Сообщение об инциденте поступило в полицию 24 июня в 8:30.

Ребят выловили в 500 м от берега, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua
  В Кирилловке полицейские спасли трех братьев, которых на матрасе унесло в открытое море
В Кирилловке полицейские спасли трех братьев, которых на матрасе унесло в открытое море

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"Не теряя времени правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии около 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих с водной ловушки и доставили на берег невредимыми", - рассказали полицейские.

Чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.

В Киевском море вблизи села Лебедевка на Киевской области нашли тело 36-летнего мужчины, который погиб вместе с дочерьми. Трагедия произошла 20 июня. Семья с дочерьми 4 и 11 лет плавала на матрасах, их отнесло от берега. Они перевернулись. Мать и младшую девочку вытащили свидетели. Ребенку делали искусственное дыхание, но она умерла по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток за более 10 км от места исчезновения, вблизи села Козаровичи. Поиски мужчин продолжались до сих пор.

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Дата
24
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