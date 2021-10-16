Требовали €2 млн: несовершеннолетние "клиенты" похитили 19-летнюю фотографа

Фото: gp.gov.ua

Во Львове задержали четырех подозреваемых в похищении ради выкупа в €2 млн 19-летней фотографа. Среди задержанных - двое несовершеннолетних.

Происшествие случилось 14 октября, сообщили сегодня, 16 октября, в Офисе генерального прокурора.

"Подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. После того, как девушка пришла на съемку, они лишили его свободы и требовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", - рассказали прокуроры.

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Отец похищенной, житель Червонограда, сразу обратился в полицию, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

"Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму. Мы установили место, где злоумышленники удерживали свою жертву - в квартире одного из домов на улице Городецкой во Львове. После этого полицейские освободили девушку и задержали похитителей", - говорит начальник областной полиции Александр Шляховской.

С освобожденной пленницей работают психологи. Задержанные - жители Червонограда. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Студентку из Полтавы 19-летнюю Виту Кириченко похитили ради выкупа на трассе по дороге в Киев. Пришла в себя студентка в чужой квартире. Руки и ноги были связаны скотчем. 19 дней просидела прикованной наручниками к батарее, пока похитители торговались с ее родителями за выкуп. Похитители требовали у них $470 тыс. - более 12 млн грн в биткоинах.