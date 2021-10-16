Требовали €2 млн: несовершеннолетние "клиенты" похитили 19-летнюю фотографа

 
Ексклюзивы
1/5
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 558
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 1449
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 747
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2322
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1800
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1125
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1944
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3780
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1899
Фото
Все фото
8
4
7
5
3
Требовали €2 млн: несовершеннолетние &quot;клиенты&quot; похитили 19-летнюю фотографа
Требовали €2 млн: несовершеннолетние "клиенты" похитили 19-летнюю фотографа
Гонялись пять лет: задержали банду, которая нападала на банки и инкассаторов
Гонялись пять лет: задержали банду, которая нападала на банки и инкассаторов
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и &quot;станцевал&quot; на капоте
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
Видео
Все видео
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1143
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1404
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 504
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
суббота, 16 октября 2021 14:55

Требовали €2 млн: несовершеннолетние "клиенты" похитили 19-летнюю фотографа
8

  Комментировать

Во Львове задержали группу подозреваемых в похищении 19-летней и вымогательстве выкупа
Фото: gp.gov.ua
Во Львове задержали группу подозреваемых в похищении 19-летней и вымогательстве выкупа
Во Львове задержали группу подозреваемых в похищении 19-летней и вымогательстве выкупа
Во Львове задержали группу подозреваемых в похищении 19-летней и вымогательстве выкупа
Во Львове задержали группу подозреваемых в похищении 19-летней и вымогательстве выкупа

Во Львове задержали четырех подозреваемых в похищении ради выкупа в €2 млн 19-летней фотографа. Среди задержанных - двое несовершеннолетних.

Происшествие случилось 14 октября, сообщили сегодня, 16 октября, в Офисе генерального прокурора.

"Подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. После того, как девушка пришла на съемку, они лишили его свободы и требовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", - рассказали прокуроры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мешок на голову и в карьер: вооруженные грабители похитили мужчину

Отец похищенной, житель Червонограда, сразу обратился в полицию, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

"Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму. Мы установили место, где злоумышленники удерживали свою жертву - в квартире одного из домов на улице Городецкой во Львове. После этого полицейские освободили девушку и задержали похитителей", - говорит начальник областной полиции Александр Шляховской.

С освобожденной пленницей работают психологи. Задержанные - жители Червонограда. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Студентку из Полтавы 19-летнюю Виту Кириченко похитили ради выкупа на трассе по дороге в Киев. Пришла в себя студентка в чужой квартире. Руки и ноги были связаны скотчем.

19 дней просидела прикованной наручниками к батарее, пока похитители торговались с ее родителями за выкуп. Похитители требовали у них $470 тыс. - более 12 млн грн в биткоинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Требовали €2 млн: несовершеннолетние "клиенты" похитили 19-летнюю фотографа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

В Ватикане избрали молодого папу

Самое читаемое
Украинский клуб готовит трансфер Лунина
Украинский клуб готовит трансфер Лунина Просмотров: 4419
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко Просмотров: 3231
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
6
 Просмотров: 3213
Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
 Просмотров: 3114
Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер
Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер 1 Просмотров: 2439
Происшествия
К пятому уроку уже едва разговаривала: второклассники пожаловались на пьяную учительницу
К пятому уроку уже едва разговаривала: второклассники пожаловались на пьяную учительницу Просмотров: 693
Гонялись пять лет: задержали банду, которая нападала на банки и инкассаторов
Гонялись пять лет: задержали банду, которая нападала на банки и инкассаторов
4
 Просмотров: 630
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
7
 Просмотров: 558
В Киеве обстреляли автобус, водитель ранен
В Киеве обстреляли автобус, водитель ранен Просмотров: 693
Молодой мужчина погиб в пожаре
Молодой мужчина погиб в пожаре Просмотров: 171
Больше всего комментируют
11
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"
7
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
4
Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме
4
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
3
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
Голосов: 126
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть