Трансплантолог-взяточник нашел новую работу и вернул арестованный миллион

Врача-трансплантолога Олега Котенко, который погорел на взятке за операцию по пересадке печени, приговорили к штрафу. Фото - ТСН

Бывший заведующий отделением трансплантации печени Института имени Шалимова Олег Котенко, которого осудили за взятку, нашел новую работу.

Уже известно, что работать он будет в частной клинике, которая получает лицензию на пересадки. Представительница заведения показывает новые современные операционные и надеется, что Котенко сможет делать здесь пересадки печени уже в этом году.

"Репутационные моменты в клинике - это только предоставление качественных услуг. У нас нет поля для коррупции и вымогательства денег", - говорит Инна Бабенко, передает ТСН.

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В институте Шалимова проводят пересадки печени без Котенко - врач уволился во время следствия. Работал в должности заведующего отделением трансплантации печени последние 15 лет. Всего в государственных клиниках - с 1985 года.

В прокуратуре говорят, что адвокат Котенко добился, чтобы арест, который наложили на изъятый во время обысков миллион долларов, отменили. Потому что прокуроры не доказали преступное происхождение этих средств. При этом Котенко остается осужденным лицом в коррупционном преступлении и не сможет обжаловать этот факт. Но работать в частной клинике это ему не помешает.

Врача-трансплантолога Олега Котенко, который погорел на взятке за операцию по пересадке печени, приговорили к штрафу 8500 грн. Об этом говорится в решении судьи Соломенского районного суда Киева Оксаны Криворот. Он признался в коррупционном преступлении и пошел на сделку со следствием.