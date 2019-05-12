Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, есть пострадавшие

В Харькове произошла авария с участием трамвая. Фото: Нацполиция

В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль.

В результате ДТП пострадала женщина и ребенок, они были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 11.10 в воскресенье, 12 мая, на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota, в результате чего пострадала 41-летняя водитель и четырехлетняя девочка, которая находилась в автомобиле.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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