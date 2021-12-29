Трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину

Фото: "Днепр оперативный"

В Днепре трамвай сошел с рельсов и сбил женщину.

Ее придавило к светофору. Женщина скончалась на месте, сообщает "Дніпро Оперативний".

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

Авария произошла вечером 28 декабря на перекрестке ул. Пастера и пр. Яворницкого. При проезде стрелочного перевода вторая тележка трамвая сошла с рельсов.

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Медики констатировали факт смерти потерпевшей. Событие расследует полиция.

В Одессе по ул. Люстдорфской мужчина попал под колеса трамвая и погиб от полученных травм. Сообщается, что в это время в направлении Стародавней пл. двигался трамвай маршрута №3. Водитель увидел пешехода и применил звуковой сигнал и экстренное торможение.