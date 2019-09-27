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пятница, 27 сентября 2019 09:47

Тракторист спровоцировал смертельное столкновение грузовика с микроавтобусом
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В пригороде Белой Церкви столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель и пассажир последнего погибли
Фото: kv.npu.gov.ua
В пригороде Белой Церкви столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель и пассажир последнего погибли
В пригороде Белой Церкви столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель и пассажир последнего погибли

Вечером 26 сентября в пригороде Белой Церкви столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель и пассажир последнего погибли.

Авария произошла из-за водителя трактора, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель грузовика был в шоковом состоянии. Но смог объяснить правоохранителям, что он, проезжая вблизи с. Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом без включенных габаритных огней. Мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения. Однако грузовик занесло на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус. Его пассажир погиб на месте происшествия, водитель был госпитализирован в больницу, где вскоре он также скончался. Грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об избрании трактористу меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. Погибла женщина. Ее муж с травмами в больнице. Супруги шли на день рождения к куме, когда на них налетел автомобиль. Водитель был за рулем пьяным.

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