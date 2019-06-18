Трагическая гибель 26-летних рыбаков: показали фото и видео

Фото: tp.npu.gov.ua

18 июня на ул. Чумацкой в ​​Тернополе водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в дерево.

26-летние водитель и пассажир погибли на месте. Еще один 38-летний мужчина с тяжелыми травмами в больнице. По предварительной информации, мужчины возвращались с рыбалки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель выехал за пределы проезжей части. В результате удара водитель и пассажир погибли. Еще один пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, тупой травмой живота и ноги госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Потерпевшего и погибших из автомобиля освобождали спасательные службы. Продолжается следствие.

Около 07:00 утра 18 июня вблизи села Колоденка Ровенской области произошла смертельная авария. В лобовом столкновении сошлись Volkswagen Passat и Ford Focus. Оба водителя 24 и 25 лет погибли на месте. Еще 2 человека получили травмы.