Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии в Одессе. Фото - odessa.online

Около 18:10 7 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружено еще 2 тела.

Таким образом - пожар унес жизни 7 человек. Об этом на месте происшествия сообщил заместитель начальника областного управления ГСЧС Александр Крицкий.

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Личности и даже пол погибших не называют.

"Относительно пола погибших нельзя сказать, поскольку оперативно-следственные действия продолжаются", - сказал он.

Добавил, что конструкции здания нестабильны, в некоторых местах спасатели намеренно провоцируют обвалы, чтобы обеспечить разборку конструкций на нижних этажах.

Тела осматривает судебно-медицинский эксперт, проводится идентификация, рассказали в полиции.

Без вести пропавшими пока остаются 8 человек.

В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 11. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС. Пять человек погибли. Еще 10 остаются без вести пропавшими.