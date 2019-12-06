Трагедия в Одессе: появилось видео начала пожара

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса бесследно исчезли 14 человек. Фото - facebook.com/odessahello

В сети появилось видео вероятного начала пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Съемку ведет парень, вероятно студент.

"Видео вероятного начала пожара в колледже. Кто сам автор - неизвестно, но пишут, что с ним все в порядке", - говорится в сообщении на канале "Подслушано Одесса".

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На видео видно, как учебный класс заполняется дымом, который валит из коридора.

В классе находится несколько человек. Некоторые из них стоят у окон, а одна девушка хаотично собирает вещи, чтобы эвакуироваться.

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел крупный пожар, восстановят обучение в понедельник, 9 декабря.