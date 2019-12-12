Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы

Для установления личностей погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса назначены генетические экспертизы. Фото - facebook.com/odessahello

Для установления личностей погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса назначена генетическая экспертиза.

По состоянию на сегодня, 12 декабря, официально опознаны только четыре человека. Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

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"Во время осмотра места трагедии, который следователи начали еще 5 декабря, были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки. Также на месте пожара были обнаружены остатки четырнадцати человеческих тел. Неопознанные погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы", - сказал Шайхет.

Состоянию на 12 декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершен. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен.

Директор Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга до 8 февраля будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Также ей запрещено общаться со свидетелями и оденут электронный браслет. Такое решение вынес Киевский райсуд Одессы 11 декабря.