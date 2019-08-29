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четверг, 29 августа 2019 09:40

Трагедия в Дрогобыче: есть первые задержанные

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Трагедия в Дрогобыче: есть первые задержанные
На улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома. 8 человек погибли. Фото - facebook.com/MVS.LVIV

В Дрогобыче Львовской области полицейские задержали двух работников коммунального предприятия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала Светлана Добровольская, начальник отдела коммуникации областной полиции.

"28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия. Это 57-летний мужчина и 60-летняя женщина. Уголовные производства открыты по трем статьям. Это умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, злоупотребление властью или служебным положением, служебная халатность", - говорит Добровольская.

Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.

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Также в полиции уточнили возраст погибших. Спасатели достали из-под завалов тела восьмерых человек: это 4-летний мальчик, женщины в возрасте 20, 44, 64, 79 и 80 лет, а также двое мужчин в возрасте 42 и 62 года.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

На улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома ночью 28 августа. В больницу доставили семерых травмированных, среди которых 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также 2 женщины в возрасте 39 и 41 год. Две женщины в возрасте 24 и 37 лет, которых спасатели извлекли из-под завалов, телесных повреждений не получили.

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Дата
29
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