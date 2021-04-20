Трагедия со школьником в тире: новые подробности

В Черкассах в тире 14-летний парень получил тяжелое ранение. Фото: suspilne.media

В Черкассах медики спасают девятиклассника школы №34, который прострелил себе голову во время занятий по пулевой стрельбе.

Известно, что в тире он был сам. Тренера, на занятии у которого это все случилось, уже отстранили от работы. Об этом Gazeta.ua сообщила заместитель городского главы Анастасия Чубина.

"Трагедия произошла в тире комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, который находится в помещении девятой гимназии. Тир здесь работает уже несколько лет, имеет соответствующие лицензии. Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых произошла эта страшная ситуация. Парень находится в областной детской больнице. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики", - рассказала Чубина.

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Департамент образования и гуманитарной политики с сегодняшнего дня начнет проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Между тем полицейские опрашивают тренера, директора школы и других, кто в то время мог быть рядом или внутри тира.

Трагедия в тире произошла 19 апреля около 16:00. 14-летний парень получил тяжелую травму. Когда "скорая" прибыла, подросток уже был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. Уже в больнице у пострадавшего остановилось дыхание, и ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое.