Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе

Водитель маршрутки ехал "Киев-Ровно", которая разбилась о фуру на Житомирщине, ехал слишком быстро. Фото - zhytomyr.dsns.gov.ua

Водитель маршрутки "Киев-Ровно", которая разбилась о фуру на Житомирщине, ехал слишком быстро. Об этом рассказала пассажирка Елена, которая направлялась этим рейсом из столицы.

"Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он из Ровно выехал в Киев в 5 утра. Затем сразу возвращался", - рассказала женщина, передает rivnepost.rv.ua.

О водителе маршрутки известно, что он из Хмельницкой области. Микроавтобус одолжил у товарища, должен был вернуть на следующий день. На нерегулярные перевозки не имел соответствующей водительской категории.

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"Перевозка вообще нелегальная, никаких разрешительных документов не было, и вообще у того водителя даже не было удостоверения категории D, он не имел права управлять автобусом", - рассказал заместитель начальника управления Государственной службы "Укртрансбезопасность" Иван Герега.

В Житомире создали штаб для помощи пострадавшим и их семьям. Там ждут родственников на опознание погибших. Субботу в Житомирской и Ровенской областях объявили днем ​​траура.

По состоянию на 17:00 20 июля удалось идентифицировать лишь четырех погибших в масштабной аварии на Житомирщине. Среди погибших - 56-летний гражданин Грузии, житель Полонного Хмельницкой области, 44-летний водитель маршрутного автобуса, 14-летний житель с. Гульская Новоград-Волынского района, и 60-летняя жительница Киева, она родом из Ровенской области.