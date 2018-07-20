Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе

 
Ексклюзивы
1/5
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 648
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2025
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3043
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 648
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6246
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1197
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3537
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3789
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133168
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
6
3
17
9
Родители с ребенком сгорели заживо в авто - в кровавую пятницу произошла новая авария
Родители с ребенком сгорели заживо в авто - в кровавую пятницу произошла новая авария
Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших
Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших
Трагедия на Житомирщине: новые подробности с места масштабной аварии
Трагедия на Житомирщине: новые подробности с места масштабной аварии
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
&quot;Выловили на середине озера&quot; - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться
"Выловили на середине озера" - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться
Видео
Все видео
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей
Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
В страшной аварии погибла семья
В страшной аварии погибла семья
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3438
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 531
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3537
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3510
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26578
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1431
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 21:28

Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе

  Комментировать
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Водитель маршрутки ехал "Киев-Ровно", которая разбилась о фуру на Житомирщине, ехал слишком быстро. Фото - zhytomyr.dsns.gov.ua

Водитель маршрутки "Киев-Ровно", которая разбилась о фуру на Житомирщине, ехал слишком быстро. Об этом рассказала пассажирка Елена, которая направлялась этим рейсом из столицы.

"Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он из Ровно выехал в Киев в 5 утра. Затем сразу возвращался", - рассказала женщина, передает rivnepost.rv.ua.

О водителе маршрутки известно, что он из Хмельницкой области. Микроавтобус одолжил у товарища, должен был вернуть на следующий день. На нерегулярные перевозки не имел соответствующей водительской категории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей

"Перевозка вообще нелегальная, никаких разрешительных документов не было, и вообще у того водителя даже не было удостоверения категории D, он не имел права управлять автобусом", - рассказал заместитель начальника управления Государственной службы "Укртрансбезопасность" Иван Герега.

В Житомире создали штаб для помощи пострадавшим и их семьям. Там ждут родственников на опознание погибших. Субботу в Житомирской и Ровенской областях объявили днем ​​траура.

По состоянию на 17:00 20 июля удалось идентифицировать лишь четырех погибших в масштабной аварии на Житомирщине. Среди погибших - 56-летний гражданин Грузии, житель Полонного Хмельницкой области, 44-летний водитель маршрутного автобуса, 14-летний житель с. Гульская Новоград-Волынского района, и 60-летняя жительница Киева, она родом из Ровенской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 203582
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 115609
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 88274
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 38942
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 31119
Больше всего комментируют
33
В России рождается новый нацизм - Бабченко
20
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
5
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
Голосов: 618
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua