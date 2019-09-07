Трагедия на трассе: четверо погибших, самому младшему - 15

Фото: zt.npu.gov.ua

6 сентября около 20.30 на 108 км автодороги Киев-Чоп произошла смертельная авария.

Вблизи поворота на с. Тесновка Коростышевского района Житомирской области столкнулись ВАЗ и Opel Insignia. Погибли 3 мужчин и 15-летний парень. Три женщины получили травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, водитель ВАЗ-2101 разворачивался и не предоставил преимущество в движении Opel Insignia, который двигался по левой полосе в направлении Житомира. От полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа 19, 18 и 15 лет. Все жители с. Орехового Коростышевского района", - сказано в сообщении.

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За рулем другой легковушки была 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух 38-летних пассажирок доставили в Коростышевскую районную больницу.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства аварии.

Под Львовом произошла смертельная авария. Там столкнулись ВАЗ-2109 и Audи.На кадрах видно, что автомобили превратились в груды металлолома.