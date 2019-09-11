Топ-чиновника поймали на рекордной взятке

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.

Его поймали при получении взятки $90 тыс, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Руководитель САД в Николаевской области задержан с поличным при получении 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен", - сказано в сообщении.

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Максименко появился в Николаевской области в середине 2017 года. Сначала он был советником губернатора, а позже выиграл конкурс и был назначен начальником управления инфраструктуры Николаевской ОГА. В феврале 2018 Максименко стал заместителем руководителя и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.

Правоохранители задержали на взятке начальника Полтавской таможни. Чиновник требовал $4 тыс. за растаможку автомобилей с грузом.