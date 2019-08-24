Теще Притулы избрали меру пресечения

59-летняя Лилия Сопельник за рулем авто сбила в Киеве женщину с 9-летним сыном. Объяснила - перепутала педали, когда сдавала задним ходом. Фото - Facebook Лилии Сопельник

Суд избрал меру пресечения для 59-летней Лилии Сопельник, которая в Киеве наехал автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына.

Теща Сергея Притулы и Виталий Хомутынник будет под ночным домашним арестом в течение двух месяцев. Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева.

"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения - до 22 октября 2019", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура просила для Сопельник домашний арест с ношением электронного браслета. Следовательно, суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора.

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Женщину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения. Ей грозит до 8 лет заключения.

Лилия Сопельник - мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника Виктории. Является директором и владельцем нескольких компаний. Одна из них - ООО "Визит". Вид деятельности - предоставление в аренду или эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Учредителями фирмы также являются дочери Лилии Сопельник. Фирма зарегистрирована в оккупированном Донецке и, по данным Единого государственного реестра юрлиц, ООО - не состоит в процессе прекращения.

Авария произошла 22 августа на Днепровской набережной. Пострадали мать и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать - Анжела также госпитализирована, она получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц. По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на пешеходов, потому что перепутала педали.