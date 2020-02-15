Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя

На пожаре нашли повешенной женщину и трупы двух инвалидов Фото: dp.dsns.gov.ua

Появились подробности трагедии в селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области. Там в горящем доме нашли 40-летнего и 51-летнего мужчин, а 63-летнюю женщину - в петле.

Выяснилось, женщина подожгла вещи в доме, а себя убила. Родственники говорят, семью терроризировали коллекторы. И именно сегодня, 15 февраля, они должны были приехать за долгом, передает общественная организация "Прихист".

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Погибшие мужчины - брат хозяйки и ее сын. У обоих была инвалидность. Они задохнулись угарным газом во сне.

Соседка рассказала, что пошла позвать женщину, и увидела ее в петле. А потом заметила пожар.

Трагедия в селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области произошла 15 февраля около 11 часов. Там загорелся частный дом по ул. 40 лет Победы. Во время тушения спасатели обнаружили трупы трех человек.