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суббота, 15 февраля 2020 19:02

Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя

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Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя
На пожаре нашли повешенной женщину и трупы двух инвалидов Фото: dp.dsns.gov.ua

Появились подробности трагедии в селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области. Там в горящем доме нашли 40-летнего и 51-летнего мужчин, а 63-летнюю женщину - в петле.

Выяснилось, женщина подожгла вещи в доме, а себя убила. Родственники говорят, семью терроризировали коллекторы. И именно сегодня, 15 февраля, они должны были приехать за долгом, передает общественная организация "Прихист".

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Погибшие мужчины - брат хозяйки и ее сын. У обоих была инвалидность. Они задохнулись угарным газом во сне.

Соседка рассказала, что пошла позвать женщину, и увидела ее в петле. А потом заметила пожар.

Трагедия в селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области произошла 15 февраля около 11 часов. Там загорелся частный дом по ул. 40 лет Победы. Во время тушения спасатели обнаружили трупы трех человек.

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