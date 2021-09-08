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среда, 08 сентября 2021 13:02

Терпела травлю: что рассказала "мальвина" с арбалетом
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В Полтаве арестовали 19-летнюю Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учительниц в школе
Фото: t.me/truexanews
В Полтаве арестовали 19-летнюю Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учительниц в школе
В Полтаве арестовали 19-летнюю Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учительниц в школе

В Полтаве арестовали на 60 суток без права на залог 19-летнюю Таисию Петрову, ранившую из арбалета двух учительниц в местной школе.

В суде она рассказала об издевательствах над ней со стороны детей и учителей. Однако о поступке сожалеет, пишет Telegram-канал "Труха Харьков".

"Мне жаль, что я такое сделала. Если бы могла вернуться во времени, то ни за что бы этого не сделала. Просто пошла бы к тем женщинам, которым я нанесла вред, и конструктивно поговорила. И решила все бы по-хорошему", - сказала Таисия Петрова.

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По ее словам, терпела травлю в трех школах, в которых училась. О буллинге не рассказывала родителям, а переживала все в себе. Также назвала героем школьника, отнявшим у нее арбалет. Его Таисии подарили на день рождения родители.

6 сентября в полтавской школе №11 из арбалета ранили двух учителей. Это произошло во время второго урока на глазах у учеников. Первой под стрелу попала учительница украинского языка, литературы и зарубежной литературы. Ее бросилась защищать заместитель директора и также получила травму. Пострадавшим 50 и 66 лет. Стреляла 19-летняя местная жительница. Арбалет у нее отобрал девятиклассник, возвращалвшийся с физкультуры.

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Дата
08
сентября

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