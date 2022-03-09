Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом

В Черниговской области Территориальная оборона ВСУ сожгла технику оккупантов.

Кадрами "поджаренной" техники оккупантов поделились на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Черниговщина. Территориальная оборона ВС Украины продолжает бить российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники в Харьковской области.

В колонне было семь единиц военной техники. Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет. Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.