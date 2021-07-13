Тело юноши нашли под завалами кирпича

Тело мальчика нашли в заброшенном здании. Фото: Национальная полиция

В селе Сингаив Коростенской городской общины Житомирской области под завалами кирпича в заброшенном здании нашли тело подростка.

Утром 13 июля в полицию позвонила мать парня. Сообщила об исчезновении 14-летнего сына. Накануне вечером он ушел из дома и не вернулся, сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Полиция обыскала квартиру семьи и прилегающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича нашли тело.

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Сейчас полиция, кинологи и эксперты-криминалисты выясняют обстоятельства смерти. Рассматривают несколько возможных версий. Предварительная квалификация - умышленное убийство.

Тело 8-летнего Анатолия Жолобякова нашли на озере в Кременчуге Полтавской области. Мальчик отдыхал на озере вместе с родными. В 21:00 10 июля в полицию позвонила 38-летняя женщина и сообщила об исчезновении сына.