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вторник, 13 апреля 2021 15:28

Тело умершей не отдавали с морга без взятки

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Заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из столичных больниц поймали на взятке при выдаче тела умершей от Covid-19.

Деньги требовали за подготовку и выдачу тела женщины в открытом гробу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Автор: t.me/kyiv_pro_office
  В Киеве заведующего патологоанатомическим отделением и врача задержали на вымогательстве при выдаче тела умершей от коронавируса. Выяснилось, поборы с родственников умерших были систематическими
В Киеве заведующего патологоанатомическим отделением и врача задержали на вымогательстве при выдаче тела умершей от коронавируса. Выяснилось, поборы с родственников умерших были систематическими

"Эти работники больницы систематически требовали от родственников умерших деньги за ускорение проведения вскрытий тел, хранения их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовыми актами МЗ Украины, предоставляются бесплатно", - сказано в сообщении.

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Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут причастны к коррупционной схеме.

Во Львове заведующего одного из отделений областной клинической больницы задержали при получении взятки. В рабочем кабинете заведующего обнаружили большую сумму налички. Злоумышленник требовал и получил неправомерную выгоду в размере 21,5 тыс. грн у жителя Львова за проведение медицинского осмотра и выдачу документов о болезни для дальнейшей подачи их в один из районных военных комиссариатов.

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