Тело убитой женщины нашли в диване. Лежало там 10 дней

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 477
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 360
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2439
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2016
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1836
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 648
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
3
4
3
3
Под Киевом мужчина расстрелял семью
Под Киевом мужчина расстрелял семью
Иностранец похитил с предприятия машину и попал в ДТП
Иностранец похитил с предприятия машину и попал в ДТП
Офицер Нацгвардии варил и продавал наркотики
Офицер Нацгвардии варил и продавал наркотики
Полиция разогнала фейковый орган городского совета
Полиция разогнала фейковый орган городского совета
Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов
Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов
Видео
Все видео
Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску
Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео
Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 207
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1161
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1818
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 882
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 11:39

Тело убитой женщины нашли в диване. Лежало там 10 дней

  Комментировать
Тело убитой женщины нашли в диване. Лежало там 10 дней
В Киеве сын зарезал мать, после чего замотал ее тело в пакет и положил в диван. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в квартире на ул. Радужной, 39 нашли тело женщины 21 декабря. Лежало, завернутое в пакет, в диване.

По предварительной информации, зарезал женщину сын, сообщает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело мужчины больше года пролежало в квартире

Тело пролежало в диване 10 дней, пишут в соцсети. Соседи говорят, что мужчина имеет психические расстройства и недавно вышел из тюрьмы, где отбывал 15 лет наказания за убийство.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи. От чего умерла женщина - установит судмедэкспертиза, говорят в столичной полиции. Также будет проверяться информация о состоянии здоровья мужчины и был ли он ранее судим.

В Днепровском районе Херсона мужчина во время домашней ссоры задушил 63-летнего тестя. Тело спрятал в диване. Так несколько дней прожил с трупом в доме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тело убитой женщины нашли в диване. Лежало там 10 дней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32878
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 22070
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13644
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 11529
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 7668
Происшествия
Всех связали и угрожали оружием: неизвестные напали на семью мэра
Всех связали и угрожали оружием: неизвестные напали на семью мэра Просмотров: 288
Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску
Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску
 Просмотров: 126
Под Киевом мужчина расстрелял семью
Под Киевом мужчина расстрелял семью
4
 Просмотров: 639
Мать с сыном нашли в петлях
Мать с сыном нашли в петлях Просмотров: 567
Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу
Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 49
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть