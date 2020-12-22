Тело убитой женщины нашли в диване. Лежало там 10 дней

В Киеве сын зарезал мать, после чего замотал ее тело в пакет и положил в диван. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в квартире на ул. Радужной, 39 нашли тело женщины 21 декабря. Лежало, завернутое в пакет, в диване.

По предварительной информации, зарезал женщину сын, сообщает "Сегодня".

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Тело пролежало в диване 10 дней, пишут в соцсети. Соседи говорят, что мужчина имеет психические расстройства и недавно вышел из тюрьмы, где отбывал 15 лет наказания за убийство.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи. От чего умерла женщина - установит судмедэкспертиза, говорят в столичной полиции. Также будет проверяться информация о состоянии здоровья мужчины и был ли он ранее судим.

В Днепровском районе Херсона мужчина во время домашней ссоры задушил 63-летнего тестя. Тело спрятал в диване. Так несколько дней прожил с трупом в доме.