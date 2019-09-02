"Тело спало": под Киевом пьяный отставник СБУ устроил аварию

Под Киевом пьяный полковник СБУ в отставке устроил аварию. Фото - allnews.com.ua

Под Киевом пьяный водитель на полном ходу влетел на территорию рыбного хозяйства "Forelka club".

Водитель - полковник СБУ в отставке, сообщает dtp.kiev.ua.

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"На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали из авто", - отмечается в публикации.

Также указано, что виновник аварии получил сотрясение мозга.

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