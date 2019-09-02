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понедельник, 02 сентября 2019 16:38

"Тело спало": под Киевом пьяный отставник СБУ устроил аварию

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&quot;Тело спало&quot;: под Киевом пьяный отставник СБУ устроил аварию
Под Киевом пьяный полковник СБУ в отставке устроил аварию. Фото - allnews.com.ua

Под Киевом пьяный водитель на полном ходу влетел на территорию рыбного хозяйства "Forelka club".

Водитель - полковник СБУ в отставке, сообщает dtp.kiev.ua.

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"На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали из авто", - отмечается в публикации.

Также указано, что виновник аварии получил сотрясение мозга.

Братья 40-летний Андрей и 43-летний Сергей Шатохин умерли в больнице №4 города Харькова. Их автомобиль "ЗАЗ"Славута" протаранил на BMW-5 пьяный экс-прокурор 36-летний Максим Марченко.

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