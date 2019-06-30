Тело ребенка в чемодане: назвали вероятную причину смерти 2-летнего мальчика

2-летний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, мог умереть от астмы. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Причиной смерти 2-летнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, мог стать приступ астмы.

Как показала экспертиза, ребенок болел астмой. В то же время следов насильственной смерти обнаружено не было, рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

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"Экспертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сказал Бачинский, передает ТСН.

Окончательную причину смерти ребенка установят после проведения дополнительных исследований.

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. Сообщение о страшной находке поступило вечером 27 июня. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.