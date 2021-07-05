Тело пограничника выловили из моря

В Одессе на пляже утонул пограничник.
Трагедия произошла 4 июля на одном из пляжей в районе 13-й станции Большого Фонтана. По словам очевидцев, мужчина был с женой и ребенком, пишет Telegram "Х***я Одесса".
"Отдыхали с семьей. И он в какой-то момент поплыл на волнорез. В результате тело увидел посетитель кафе, которое рядом", - рассказали люди.
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Позже выяснилось, что мужчина является пограничником, о чем свидетельствует служебное удостоверение, которое было в его личных вещах.
В полиции случившееся пока не комментируют.
В Одессе 24 мая в служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник. Умерший - 41-летний майор. Впоследствии, в поселке Тарутино Одесской области нашли застреленным пограничника. Трагедия произошла на рабочем месте.
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