Тело мужчины выбросило из многоэтажки

19 ноября около 6 утра в квартире на ул. Гладкова, 33 в Днепре прогремел мощный взрыв.
Погиб 40-летний мужчина. Его тело нашли под окнами дома, сообщают в группе "12 квартал Днепра" в Facebook.
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По словам местных жителей, после взрыва обломки попали в балконы окрестных домов.
На месте работают полицейские. Обстоятельства выясняются.
В Деснянском районе столицы, в общежитии по улице Карла Маркса взорвалась граната. Двое мужчин получили смертельные ранения.
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