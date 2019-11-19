Тело мужчины выбросило из многоэтажки

В Днепре произошел мощный взрыв в квартире. Погиб мужчина. Фото - dnpr.com.ua

19 ноября около 6 утра в квартире на ул. Гладкова, 33 в Днепре прогремел мощный взрыв.

Погиб 40-летний мужчина. Его тело нашли под окнами дома, сообщают в группе "12 квартал Днепра" в Facebook.

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По словам местных жителей, после взрыва обломки попали в балконы окрестных домов.

На месте работают полицейские. Обстоятельства выясняются.

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