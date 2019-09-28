Тело мужчины больше года пролежало в квартире

В Виннице в квартире нашли тело мужчины, пропавшего год назад. Фото: РБК

В Виннице в квартире обнаружили тело мужчины, которое пролежало там больше года.

Умершего нашли коммунальщики, которые выломали двери, потому что хотели проверить трубы перед началом отопительного сезона и имели жалобы на устойчивый неприятный запах. Об этом сообщает ТСН.

Тело, которое больше напоминало мумию, обнаружили на диване.

"Были жалобы, исчез человек, в течение года не видели, неприятный запах из квартиры. Сейчас отопительный сезон. Пришлось вызвать полицию, чтобы открыть доступ в квартиру", - рассказал мастер ЖЭКа.

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Умерший - 79-летний Владимир Гладкий исчез еще в прошлом году. Соседи думали, что дедушку отправили в дом престарелых.

"Он исчез больше года назад. Последний раз я его видела в 18 году перед 9 мая", - отметила одна из жительниц многоэтажки.

Неприятный запах в доме появился летом. Люди обращались к коммунальщикам, но те только писали отписки.

В Киеве в хостеле нашли труп мужчины. Жители заметили лужу крови, которая растекалась из-под закрытых изнутри дверей общего туалета. После этого один из постояльцев выломал дверь.