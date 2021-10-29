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пятница, 29 октября 2021 09:30

Тело доставало несколько часов: в Польше погиб украинец

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Тело доставало несколько часов: в Польше погиб украинец
На место происшествия сразу вызвали спасателей. Тело украинца из-под земли извлекли только через несколько часов. Фото: slaska.policja.gov.pl

В городе Гливице Силезского воеводства Польши на строительстве погиб 36-летний гражданин Украины.

Трагедия произошла 27 октября, сообщила пресс-служба полиции Силезского воеводства.

Украинец работал в глубоком котловане, когда произошел оползень. Спасатели смогли достать тело из-под земли всего через несколько часов.

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Привлечение тяжелой техники в таких ситуациях запрещено. Доставали тело инвентарем в условиях опасности очередного сдвига почвы.

Приблизительно в 17:30 спасатели локализовали мужчину, но вытащили его на поверхность только в 20:00. Медики констатировали смерть.

Гражданин Украины временно проживал в городе Забже недалеко от Гливице. Местная полиция, прокуратура и инспекция труда выясняют причины и обстоятельства трагедии, а также формальные аспекты трудоустройства гражданина Украины.

В польском городе Катовице в аварии погибли двое украинцев. Личности установили - это мужчины 21 и 22 лет. ДТП произошло на просп. Розденського 7 октября в 6:30.

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Дата
29
октября

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