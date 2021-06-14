Тело 40 м волочилось за поездом

На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину. Фото: npu.gov.ua

На железнодорожной станции Борыничи Стрыйского района Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину.

Трагедия произошла 13 июня в 8:55. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Пассажирский поезд "Харьков-Рахов" сбил местную жительницу, которая от полученных травм скончалась на месте трагедии", - сказано в сообщении.

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Работник железнодорожной станции в Борыничи рассказал, что путь, где произошла трагедия, оборудованный всеми средствами безопасности. На момент инцидента шлагбаумы были опущены, также был включен предупредительный сигнал. Однако двух женщин, которые решили перебежать пути во время, когда по ним двигался скоростной поезд, это не остановило, пишет издание lmn.in.ua.

"Такое было впечатление, что одна видела поезд - и перебегала, а другая не видела, просто шла себе. Я кричал, чтобы остановились, но обе меня не слышали. Младшая женщина успела перебежать пути, а старшая попала прямо под колеса. Ее унесло на 40 метров от переезда", - сообщил очевидец происшествия.

На Тернопольщине электровоз сбил 22-летнего мужчину. Машинист увидел его в нескольких метрах, начал сигналить, но тот на предупредительные сигналы не реагировал.