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вторник, 25 августа 2020 12:20

Тело 19-летней пропавшей обнаружили в карьере: спасатели рассказали подробности

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Тело 19-летней пропавшей обнаружили в карьере: спасатели рассказали подробности
В Кривом Роге нашли мертвой пропавшую 19-летнюю Ирину Калинчук. Фото: rudana.com.ua

Тело пропавшей 19-летней Ирины Калинчук со дна Терновского карьера вблизи Кривого Рога смогли достать спасатели Государственного военизованного горноспасательного отряда ГСЧС Украины. Находилось на глубине более 150 м.

О том, что тело может находиться именно там - сообщили правоохранители. Выяснили, что сигнал телефона пропавшей криворожанкы идет из этого района, сообщает ТСН.ua.

"На указанное место прибыли 22 спасателя ГВГРЗ. Прочесали территорию и увидели тело девушки на дне карьера. Двое спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз. Другие страховали их. Тело девушки подняли на поверхность", - рассказал командир 3-го взвода ГВГРЗ ГСЧС Украины Александр Шалимов.

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Он отметил, что тело пролежало там несколько дней.

По словам спасателей, спуститься на дно карьера самостоятельно невозможно из-за резкого обрыва и его глубины.

Упала девушка туда сама или ей помогли, выясняет полиция.

Криворожанка 19-летняя Ирина Калинчук исчезла 17 августа. Ушла из дома после семейной ссоры и не вернулась. Ее объявили в розыск.

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