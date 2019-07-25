Тело 11-летнего подростка нашли возле рельс

Погибший - 11-летний киевлянин, который этой ночью в поезде "Рахов — Киев" возвращался домой с отдыха. ФОТО: Politeka.net

На Хмельнитчине вблизи железнодорожных путей нашли тело 11-летнего подростка.

"Сегодня, 25 июля, около 06.00 часов на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района, между железнодорожными путями обнаружено тело подростка", - сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

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Погибший - 11-летний киевлянин, который этой ночью в поезде "Рахов — Киев" возвращался домой с отдыха.

Сейчас полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

25 июля в Деснянском районе Киева нашли мертвого мужчину. Тело лежало возле перрона станции Черниговская.