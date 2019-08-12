Тела выбросило из искореженных авто: на трассе произошла страшная авария

Утром 12 августа на автодороге "Татарбунары-Вилково" Одесской области произошла масштабная смертельная авария.

Там вблизи села Ручей столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen, сообщили в Татарбунарском отделе полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области в результате столкновения 3-х легковых автомобилей погибли 4 человека. Еще 3 получили травмы

В результате столкновения погибли 4 человека. Еще трое - госпитализированы.

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Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области в результате столкновения 3-х легковых автомобилей погибли 4 человека. Еще 3 получили травмы

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

На Киевщине вблизи пгт Глеваха столкнулись легковушка Volkswagen и маршрутка с пассажирами. Погибли 2 человека, 13 - травмированы.