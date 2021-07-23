Тела плавали в воде: жертвами непогоды стали двое мужчин

В цетре Бердянска во время непогоды двух мужчин убило током. Фото: pro.berdiansk.biz

В Бердянске Запорожской области жертвами непогоды стали двое мужчин.

Сильные дожди спровоцировали обрыв проводов на подтопленном участке. Мужчин убило током, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла на перекрестке просп. Победы и улицы Богуславского - в центре города. Тела погибших оставались некоторое время в воде на дороге, пишет местное издание Pro.Berdiansk.

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"Скорая" и спасатели не могли подойти к погибшим, ждали энергетиков, которые отключат напряжение.

Кроме того, в городе подтопило 70 дворов, добавили спасатели. Из затопленных участков вывезли 32 человека, из них 10 детей. Работы продолжаются и по состоянию на утро пятницы.

Непогода пронеслась и по восточной части Украины. Из-за порывистого, шквального ветра и интенсивного дождя повалило деревья. Жертвами стали двое людей. Так, один человек погиб и семь травмированы в Дружковке и Константиновке Донецкой области. Еще один человек погиб в селе Мусиевка Миловского района Луганщины из-за падения крыши.