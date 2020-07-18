Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими

Фото: od.npu.gov.ua

Одесские полицейские выясняют все обстоятельства аварии, которая произошла возле села Сафьяны Измаильского района.

В лобовом столкновении там сошлись автомобили Mitsubishi Outlander и "ВАЗ", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте работают следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются. В связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Поэтому водителям следует выбирать альтернативный маршрут", - говорят полицейские.

Среди погибших - водитель и трое пассажиров "восьмерки". Еще двое погибших - с иномарки, пишет "Бессарабия INFORM".

18 июля в 7:46 вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области. Погибли 6 человек. Еще трое в больнице, Среди них ребенок 2018 рождения.