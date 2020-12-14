Тела 2 людей нашли в квартире

В Харькове во время пожара в девятиэтажке на ул. Академика Вальтера, 7 погибли 2 человека.

Трагедия произошла 14 декабря в 3:57, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kh.dsns.gov.ua В Харькове во время пожара в 9-этажке на ул. Академика Вальтера, 7 погибли 2 человека

"Горело в квартире на 7-м этаже - домашние вещи на площади 40 квадратных метров. В результате пожара образовалось сильное задымление. Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС нашли тела 2 погибших людей, личности которых устанавливают. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуированы 12 жителей", - сказано в сообщении.

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Пожар был локализован в 06:30 и ликвидирован полностью в 6:57.

Автор: kh.dsns.gov.ua 12 жителей многоэтажки - эвакуировали. Причину возгорания и личности погибших - устанавливают

Причину возгорания устанавливают.

В Харькове в девятиэтажке на ул. Академика Богомольца загорелась квартира на 6-м этаже. Во время локализации огня в лифте дома обнаружено тело 64-летней женщины. Оказалось, горела квартира, которая принадлежит 63-летнему мужчине, сожителю погибшей.