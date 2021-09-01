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среда, 01 сентября 2021 19:15

Танцевали на машине: в Одессе на линейке отличились пьяные лицеисты

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Танцевали на машине: в Одессе на линейке отличились пьяные лицеисты
В День знаний, 1 сентября, четверо одесских лицеистов пьяными пришли на праздничную линейку. Фото: pixabay.com

В городе Подольск Одесской области двое пьяных лицеистов на праздничной церемонии по случаю Дня знаний танцевали на крыше авто.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"Перед началом торжеств во двор Подольского профессионально-технического лицея заехал автомобиль ВАЗ. На крыше машины под громкую музыку устроили танцы двое юношей. Они привлечены к ответственности за то, что на территории учебного заведения находились в нетрезвом состоянии и нарушали общественный порядок", - говорится в сообщении.

Устроили "танцы" двое братьев, 16 и 17 лет. За рулем был 18-летний мужчина, тоже навеселе. Нарушителей забрали в участок и составили на них протоколы.

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Административный протокол составили и на другого 17-летнего студента этого лицея, который пришел на линейку пьяным, отметил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Позже информация об инциденте стала недоступна на сайте полиции Одесской области, пишет УНИАН.

В Киеве несовершеннолетние девушки распивали алкоголь на территории одного из городских кладбищ. Девушки, громко смеясь и разговаривая, включили на полную музыку, достали бутылки с алкоголем и "развлекались". Также несовершеннолетние курили.

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