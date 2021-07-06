С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил

Девушки громко включили музыку и распивали алкоголь на кладбище. Фото: скриншот с видео

В Киеве несовершеннолетние девушки распивали алкоголь на территории одного из городских кладбищ.

Видео инцидента опубликовала общественная организация "Автопатруль Майдан" в Facebook.

"Вот такая у нас молодежь", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что четыре девушки сидят возле одной из могил. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя лавками. Девушки, громко смеясь и разговаривая, включили на полную музыку, достали бутылки с алкоголем и "развлекались". Также несовершеннолетние курили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимали видео для TikTok: школьники устроили танцы на могилах

В Киеве двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого-криминалиста и правоведа Александра Кистяковского. Неизвестные отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить.