С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил

В Киеве несовершеннолетние девушки распивали алкоголь на территории одного из городских кладбищ.
Видео инцидента опубликовала общественная организация "Автопатруль Майдан" в Facebook.
"Вот такая у нас молодежь", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что четыре девушки сидят возле одной из могил. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя лавками. Девушки, громко смеясь и разговаривая, включили на полную музыку, достали бутылки с алкоголем и "развлекались". Также несовершеннолетние курили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимали видео для TikTok: школьники устроили танцы на могилах
В Киеве двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого-криминалиста и правоведа Александра Кистяковского. Неизвестные отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить.
Комментарии