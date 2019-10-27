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воскресенье, 27 октября 2019 12:24

Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших

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Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
В Киеве произошла авария с таксистами. Фото: "Информатор"

В Дарницком районе Киева, на перекрестке Харьковского шоссе и ул. Брацлавской столкнулись ZAZ Vida и Skoda Fabia.

В больницу попали четыре человека, сообщает "Информатор".

Авария произошла поздно вечером 26 октября. ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро Бориспольская. Skoda ехала в противоположном направлении. На перекрестке с улицей Брацлавской она начала поворачивать налево и произошло столкновение.

Водители пострадавших автомобилей является таксистами, имели пассажиров. После аварии госпитализировали водителя и женщину-пассажира с Fabia и мужчину с женщиной - пассажиров Vida.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пешехода-нарушителя сбили насмерть

Оба автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. Подробности инцидента устанавливаются.

24 октября в Голосеевском районе столицы автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.

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Дата
27
октября

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