Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших

В Дарницком районе Киева, на перекрестке Харьковского шоссе и ул. Брацлавской столкнулись ZAZ Vida и Skoda Fabia.
В больницу попали четыре человека, сообщает "Информатор".
Авария произошла поздно вечером 26 октября. ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро Бориспольская. Skoda ехала в противоположном направлении. На перекрестке с улицей Брацлавской она начала поворачивать налево и произошло столкновение.
Водители пострадавших автомобилей является таксистами, имели пассажиров. После аварии госпитализировали водителя и женщину-пассажира с Fabia и мужчину с женщиной - пассажиров Vida.
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Оба автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. Подробности инцидента устанавливаются.
24 октября в Голосеевском районе столицы автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.
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