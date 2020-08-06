Таксист подрабатывал сутенером-охранником

В Хмельницкой области задержали 37-летнего водителя такси, который занимался сутенерством. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области задержали 37-летнего водителя такси, который занимался сутенерством.

Он также охранял девушек и подыскивал места для их встреч с клиентами. За это забирал себе почти 40 процентов прибыли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"37-летний хмельничанин, предоставляя услуги по частным перевозкам, параллельно занимался поиском лиц для предоставления сутенерских услуг за деньги. Злоумышленника задержали непосредственно в момент, когда он организовывал очередную встречу клиента с двумя барышнями, которые оказывали интимные услуги", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчину могут посадить на 7 лет.

В Константиновке Донецкой области задержали сутенеров, которые организовали незаконный бизнес по оказанию платных сексуальных услуг. 49-летний житель Константиновки вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам и помещения для предоставления интимных услуг (квартира или баня). На злоумышленника работали трое помощников, которые выполняли функции водителей.