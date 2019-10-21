Таксист на тротуаре сбил дочь олимпийского чемпиона

В Киеве 21 октября водитель одной из служб такси сбил на тротуаре маленького ребенка и скрылся с места ДТП.

Водитель мчался на большой скорости, сообщил в Facebook отец пострадавшей девочки, олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

"Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости вылетел на тротуар, где сбил ребенка! И поехал!" - написал Гутцайт.

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Нарушителя задержали через несколько часов.

Автор: Виктория Навроцкая В Киеве таксист сбил на тротуаре девочку и скрылся с места ДТП

Ребенка госпитализировали для осмотра медиками.

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