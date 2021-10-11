Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Фото: Ракурс

Таксиста-азербайджанца, в авто которого умер нардеп Антон Поляков, зовут Эльмира Мирзаев.

Он имеет криминальное прошлое. С 2017 года подсудимый по делу о торговле людьми, сообщили источники Gazeta.ua.

"Он с сообщниками неоднократно переправлял людей за границу для эксплуатации. В частности, отправил 19-летнюю девушку в Турцию для оказания сексуальных услуг", - рассказал собеседник.

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Что касается товарища, с которым выпивал Поляков, это был чеченец по национальности, уроженец российской Вологды Руслан Джамбулатов. Он - помощник сожительницы Полякова Анны Скороход и брат Рустама Джамбулатова. Последний известный как "король конфиската" и фигурант санкций СНБО.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.